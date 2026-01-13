Россияне после новогодних каникул лишь имитируют активную деятельность

Первые рабочие дни января для многих россиян проходят вполсилы.

Исследование Level Group показало, что 30% сотрудников имитируют активность, занимаясь личными делами. Еще 13% продлевают праздники, работая удаленно. Пока 36% работают в обычном режиме, другие находят свои подходы: помогают коллегам (9%), учатся (6%) или уходят пораньше (5%).

32% хотя бы раз брали "тихий отпуск" — особенно это характерно для миллениалов. Любопытно, что 92% работодателей не осуждают такую практику, сообщает ТАСС.

Напомним, по информации члена комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб, предстоящие новогодние каникулы 2027 года составят 11 дней.