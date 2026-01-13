X5 ответила на критику в адрес "Пятерочки" о неготовности к отключениям электричества

Компания X5 Group, управляющая сетью "Пятерочка", прокомментировала критику губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, магазины недостаточно подготовлены к работе при отключениях электроэнергии. В пресс-службе X5 указали, что прилагают все усилия для бесперебойной работы торговых точек. По словам представителей компании, часть магазинов уже переведена на дизель-генераторы, ведется работа по обеспечению дополнительных мощностей. Также приоритет в логистике отдается точкам с дефицитом продукции, а поставки социально значимых товаров увеличены.

12 января Гладков на заседании правительства области раскритиковал ряд федеральных сетей, отметив, что "Магнит" справился хорошо, а у "Пятерочки" есть большие замечания. Глава региона указал, что рекомендации властей не были выполнены в должной мере, и поручил обратиться в прокуратуру. Он подчеркнул, что обеспечение резервным питанием — задача коммерческих компаний, а не властей, которые не могут снимать генераторы с социальных объектов, сообщает Forbes.

Тем временем, белгородцев проверят на "попытки провокаций недовольства". Информацию о попытках "поднять и сформировать социальное напряжение" будут передавать силовикам.