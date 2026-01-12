Власти Тюменской области опровергли отставку главы департамента молодёжной политики региона

Власти Тюменской области опровергли информацию об отставке директора департамента молодежной политики Артёма Дяченко.

"Изменений в структуре департамента нет и не планируется. Впереди – насыщенный год. Молодёжная политика нашего региона продолжит развиваться под руководством Артема Дяченко", - приводит информационный центр правительства Тюменской области слова вице-губернатора Алексея Райдера.

Департамент молодёжной политики Тюменской области занимается привлечением амбассадоров для участия в мероприятиях "Тавриды" в 2026 г.