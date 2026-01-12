Стало известно новое название сети гипермаркетов OBI в России

Сеть строительных гипермаркетов OBI в России сменит название на DOM Лента, сообщили в компании. "Мы обновляемся. OBI скоро станет DOM Лента", - говорится в сообщении ритейлера.

После начала СВО немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG объявила о планах по уходу с российского рынка. Была согласована сделка по продаже бизнеса компании в РФ консорциуму российских компаний.

В 2023 году немцы обратились в российский арбитражный суд с требованием запретить использование их товарных знаков. При этом сообщалось, что новые владельцы сети гипермаркетов подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда Domus.