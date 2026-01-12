В Екатеринбурге трое изнасиловали 15-летнюю школьницу

В Екатеринбурге изнасиловали 15-летнюю школьницу. В надругательстве подозревают троих парней.

Как пишет "КП-Екатеринбург", в ночь на 11 января девочка сбежала от матери, выпила и пошла гулять по Юго-Западному микрорайону. По данным издания, на улице к ней подошел незнакомец и предложил снять для нее квартиру, на что девочка согласилась. В итоге школьницу оставили одну в многоэтажке на улице Бардина, а когда та уснула, в квартиру зашли трое парней, которые стали ее насиловать.

По "горячим следам" силовики задержали одного из предполагаемых насильников – им оказался 23-летний безработный житель Уралмаша. Он уже дал признательные показания и назвал имена сообщников, которых теперь ищут.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что пока не комментируют ситуацию. В управлении МВД по Екатеринбургу также воздержались от комментариев.