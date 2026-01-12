12 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге неизвестный плеснул девушке в лицо химикатом

В Екатеринбурге на бульваре Владимира Белоглазова, 5 неизвестный напал на местную жительницу. Он плеснул девушке в лицо неизвестным химикатом и сбежал с места происшествия.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на соседей пострадавшей, нападение произошло утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса. Камер в этом месте нет. Заметили девушку соседи, которые выходили утром на работу, отводили детей в детсады и школы. Они же и вызвали полицию и "скорую", которая госпитализировала девушку.

По словам очевидцев, вся одежда их соседки была в крови, лицо очень красное, на полу лежали осколки от разбитой бутылки, где, вероятно, и была неизвестная жидкость. Нападавший во всем черном и худощавого телосложения убежал в сторону стройки. Рассмотреть его не удалось, потому неизвестно женщина это или мужчина. Также неясно, является ли он жильцом этого дома или соседних ЖК, которые делят между собой одну парковку.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что нападавшего уже разыскивают. Пострадавшая госпитализирована в ГКБ №40, ее жизни ничего не угрожает. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение.

Теги: Екатеринбург, ЖК, химикат, кислота, девушка


