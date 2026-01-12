Жители Мытищ завалили снегом двери УК из-за нечищенных дворов

Жители Мытищ завалили вход в офис управляющей компании снегом в знак протеста, сообщает Telegram-канал "Москва с огоньком".

Инцидент произошел в ЖК Мытищи парк. Отмечается, что жильцы таким способом попытались привлечь внимание к проблеме с уборкой снега во дворах.

Тем временем, на Новомытищинском проезде жители восемь часов самостоятельно расчищали двор, пишет канал.

Напомним, снегопад, который в Москву принес циклон "Фрэнсис", вошел в пятерку мощнейших за историю наблюдений - то есть за 146 лет. Такие данные приводит Гидрометцентр. 12 января высота снежного покрова в Москве достигла 49 сантиметров, по области - до 51 сантиметров (на метеостанции Черусти).