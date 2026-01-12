В Пскове чиновница областного правительства лишилась поста из-за жестокого обращения с собаками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отреагировал на историю с таксами и спаниелями, выброшенными в мороз на трассе сотрудницей регионального правительства.

"Светлана Удовенко в правительстве больше не работает. Правовая оценка её действиям обязательно будет дана. Человеческую оценку этому поступку уже дали все, кто следил за развитием событий и был их участником", - написал Ведерников в своём telegram-канале.

"Ъ-Северо-запад" уточняет, что заводчица раскидала собак по трассе после того, как зоозащитники пожаловались на условия содержания собак. Там утверждают, что Светлана Удовенко как раз и занималась разведением животных.

Удовенко занимала пост заместителя начальника правового управления правительства региона.