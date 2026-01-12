В пермском общежитии убили и сожгли двух человек

В Перми двум жителям города предъявлено обвинение в убийстве двух знакомых и поджоге помещения для сокрытия преступления, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

3 января 2026 года после тушения пожара в комнате общежития на улице Веденеева были обнаружены останки двух мужчин. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной их смерти стали колото-резаные ранения.

В ходе расследования, проведенного совместно с оперативными службами полиции, были установлены личности подозреваемых — двое жителей Орджоникидзевского района Перми 2002 и 1991 годов рождения. Следствие считает, что при совместном распитии спиртного у обвиняемых возникла ссора с потерпевшими, в ходе которой они нанесли им смертельные ранения. После этого, чтобы скрыть следы преступления, они подожгли комнату, где находились тела.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Личность одного из погибших предстоит установить с помощью молекулярно-генетической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.