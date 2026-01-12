"Молодежь хочет пруфы": Мизулина потребовала от Минюста публикацию досье на иноагентов

Министерство юстиции России должно предоставить россиянам доказательства того, как именно иностранные агенты вредят государству, кто именно и как их финансирует из-за рубежа, в общем, нужна публикация доказательств того, что иноагенты стали таковыми не на пустом месте, считает глава Лиги безопасного интернета, общественница Екатерина Мизулина.

"Молодежь хочет видеть фактуру, "пруфы", как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике. Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное принимается на основании фактов", - сказала Мизулина в интервью ТАСС.

Она отметила, что для этого, возможно, придется изменить законодательство, но люди должны понимать, почему кому-то присвоен статус иноагента, сейчас такой ясности нет.