Посол Дании в США ответил на заявление спецпосланника Трампа об "оккупации" Гренландии

Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен ответил на слова американского спецпосланника Джеффа Лэндри об "оккупации" острова.

Как написал Сёренсен в соцсети X, Гренландия была "частью датского королевства на протяжении веков", что признавали США, ООН и весь мир.

Он напомнил, что подавляющее большинство гренландцев проголосовали за автономию в составе Датского королевства и не хотят становиться частью США.

Ранее спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания "оккупировала Гренландию" после Второй мировой войны. . До этого президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Дания имеет право считать Гренландию своей территорией. Он добавил, что переговоров с Данией на счет покупки острова не ведется, США готовятся предпринять некие шаги в отношении датской заморской территории, при этом позиция Копенгагена учитываться не будет.