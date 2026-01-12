На предприятии в Белоярском задолжали участнику спецоперации зарплату на более чем 700 тысяч рублей

В Белоярском участнику СВО его работодатель задолжал более 700 тыс. рублей положенной зарплаты. Подробнее о том, с чего началась и как завершилась эта истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Все началось в 2023 году, когда аппаратчик установки опытного производства на "Белоярской фабрике асбокартонных изделий" подписал контракт на прохождение военной службы. Распоряжением гендиректора предприятия за работниками, осуществляющими военную службу в зоне СВО, сохранялся ежемесячный средний заработок. Несмотря на это, бойцу с января по октябрь 2025 года не выплачивалась сохраненная за ним часть заработной платы.

В дело вмешалась прокуратура, которая внесла представление генеральному директору фабрики. Только после этого задолженность в размере 733 тыс. рублей была выплачена. Более того, сотрудник также получил компенсацию за несвоевременное перечисление зарплаты на сумму более 113 тыс. рублей.