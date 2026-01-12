"Россети" обеспечили электроэнергией новый онкоцентр Перми, который станет одним из крупнейших в России

Специалисты "Россети Урал" присоединили к сети строящийся в Камской долине Перми онкологический центр, который станет третьем медучреждением в стране, где пациенты смогут получить полный цикл лечения в одном месте. По уровню оснащения он будет сопоставим с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга и поспособствует решению задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал", для выдачи центру 5,5 МВт мощности энергетики проложили почти три километра кабельных линий электропередачи 10 кВ, установили четыре блочные комплектные трансформаторные подстанции, внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии.

В онкоцентре высокотехнологичную помощь по ОМС смогут получать более 14 тыс. человек в год. На площади почти 70 тыс. кв. м разместятся поликлиника, три стационарных корпуса, блок ядерной медицины и пансионат. Открытие планируется в первом квартале 2027 года.

Объект продолжает развитие медицинского кластера Камской долины, где уже работают центры сердечно-сосудистой хирургии и перинатальный. "Россети" также обеспечивают их электроснабжение. Для этого были смонтированы блочные комплектные трансформаторные подстанции суммарной мощностью более 2 МВА, проложены кабельные линии электропередачи 0,4–10 кВ. Кроме того, энергетики расширили питающий центр 110 кВ "Долина", увеличив его мощность.