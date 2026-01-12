Хинштейн заявил о захвате берегов Старооскольского водохранилища курскими и белгородскими депутатами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о подготовке прокуратурой исковых заявлений в связи с незаконным захватом прибрежных территорий на Старооскольском водохранилище.

"С прокуратурой области подготовили ряд исковых заявлений в суды по поводу самовольного ограничения доступа к воде в разных районах региона. В их числе — Старооскольское водохранилище в Горшеченском районе", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале. "Ничего личного: каждого, кто решил законом пренебречь, он обязательно настигнет", - добавил губернатор.

По его словам, среди тех, кто ограничил доступ к воде, есть и уважаемые граждане, включая депутатов Курской и Белгородской областей, передает РИА Новости.

В декабре губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о продолжении проверок чиновников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или в отношении которых было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям. По его словам, "по 29 людям уже приняты решения: 12 уволены или отстранены от должности, пятеро переведены на нижестоящие должности, в отношении еще 12 человек планируется увольнение или понижение в должности".