Мантуров: Обрабатывающие отрасли промышленности России выросли в 2025-ом на 3%

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Темой разговора стали показатели развития промышленности за прошедший год, выполнение гособоронзаказа и диверсификация продукции предприятий ОПК, достижения ракетно-космической отрасли.

"В рамках планового курса на охлаждение экономики динамика в обрабатывающих отраслях промышленности действительно сохраняется положительная. Мы закончили 2025 г. с показателями около 3%. В феврале мы более точные увидим цифры после получения официальной статистики", - цитирует Мантурова пресс-служба Кремля.

По словам Мантурова, хорошие показатели (развития) – в фармацевтике, в медицинской промышленности, в радиоэлектронике, где рост – больше 15%. По химическому комплексу, включая минеральные удобрения, рост составил более 6%.

"По наиболее чувствительным к сжатию спроса отраслям мы видим снижение", - сказал Мантуров.