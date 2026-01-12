Названа зарплата, которую россиянин должен получать для назначения максимальной пенсии

В Совете Федерации назвали размер зарплаты, который должен быть у россиянина для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году – 248 тыс. руб. в месяц. Такая зарплата принесет за год десять пенсионных баллов.

При стаже 37 лет и зарплате в 248 тыс. руб. россиянин сможет рассчитывать на максимальную пенсию в размере 67,5 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на расчеты сенатора Натальи Мельниковой.

По данным за 2025 год, средний размер пенсии в России составлял для неработающих пенсионеров 25,2 тыс. руб.