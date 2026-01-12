Лукашенко утвердил решения по охране госграницы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил решения по охране госграницы страны в 2026 г.

"На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с Российской Федерацией, где у нас немного полегче", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Утверждение в начале года на самом высоком уровне решений на охрану госграницы – хорошая военная традиция, установившаяся уже на протяжении многих лет, считает глава государства.

"Сейчас это (противодействие угрозам пограничной безопасности) как никогда актуально. Наверное, актуальнее, чем другие военные угрозы", - сказал Александр Лукашенко.