Эксперт: Операция США в Гренландии покончит с НАТО

Турецкий аналитик Ибрагим Коркмаз полагает: если США решат провести операцию в Гренландии, это может стать концом НАТО.

"США фактически возглавляют НАТО, поэтому потенциальный конфликт вокруг территории, связанной со страной-членом альянса [Данией], будет выглядеть как внутреннее столкновение, и, по сути, поставит крест на альянсе. НАТО станет бессмысленной организацией", - сказал РИА Новости Коркмаз.

4 января Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружён "российскими и китайскими кораблями". Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия. Военные руководители европейских стран якобы разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии с размещением войск. Трамп же, возможно, поручил разработать план вторжения в Гренландию.

"Так или иначе Гренландия будет наша", - сказал Трамп.