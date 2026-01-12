В Балаково шесть человек погибли от отравления угарным газом

В Балаково от отравления угарным газом погибли шесть человек, в том числе дети девяти и четырех лет.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице академика Жук. В одной из квартир были обнаружены тела шести человек, в том числе семьи: 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их малолетних сыновей. Личности двух других взрослых устанавливаются.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Службе спасения пришлось вскрывать дверь квартиры.