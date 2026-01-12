В екатеринбургском Храме-на-Крови прошли Рождественские елки

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, с 7 по 11 января там провели 15 благотворительных представлений для детей из многодетных семей, семей военнослужащих и детей с особенностями здоровья.

Каждый год для ребят готовят особенную программу. В начале представления гостей встречает фольклорный ансамбль. Гости слушают рождественские колядки, а затем артисты играют с ребятами в русские народные святочные игры.

Каждый год специально к Рождеству для детей готовят новый спектакль. В этот раз ребятам показали постановку "Волшебный цветок". Это сказка о добре и зле, о взаимопонимании, милосердии и поддержке.

После представления ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями сказки пели любимые новогодние песни и водили хоровод возле красавицы-елки. Благотворительные представления прошли при поддержке Русской медной компании.

Всего за это время елки посетили около 2 тысяч ребят.

"Спасибо благотворителям, кто помогает храму и детям. Такие рождественские встречи для ребят очень важны. Не все семьи, к сожалению, могут посетить праздники, особенно это тяжело для многодетных родителей. Поэтому мы стараемся раздавать билеты, чтобы как можно больше ребят смогли порадоваться празднику. А главное, дети и их родители встречают Рождество в храме, для них это не просто представление, а познавательное путешествие в историю русских традиций", - отметил старший священник Храма-на-Крови Максим Меняйло.