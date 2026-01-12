Роскомнадзор: Оснований для разблокировки Roblox сейчас нет

Блокировку с игры Roblox не снимут в ближайшее время.

Как заявили РИА Новости в Роскомнадзоре, оснований для разблокировки платформы сейчас нет.

В декабре Роскомнадзор заблокировал платформу на территории России за многочисленные нарушения отечественного законодательства. После этого СМИ сообщали, что руководство Roblox, имеющее похожие проблемы и в других странах, в том числе в США, задумалось о модерации.

Недавно сообщалось, что Roblox начал выполнять требования Роскомнадзора: в игре начали требовать подтверждение возраста.