Композитора Раймонда Паулса с 90-летием поздравили президенты России и Латвии

Композитору и пианисту, народному артисту СССР Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет. По этому поводу он получил множество поздравлений, в том числе – от президентов.

"И в России, и во многих других странах Вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью. Желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни", - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

"Раймонд Паулс для Латвии — это больше, чем композитор. Раймонд Паулс — это чудо. Потому что у него всё получается. У Маэстро есть удивительная способность самым необычным образом достучаться до каждого слушателя. И всегда нас удивлять. Маэстро делает Латвию — Латвией, потому что его музыка научила всю Латвию чувствовать. Радоваться, гордиться, сердиться, испытывать трепет и искреннюю грусть", - говорится в поздравлении президента Латвии Эдгарса Ринкевича.