Один ночью в метель. Полиция Екатеринбурга рассказала о школьниках, бродящих по городу в новогодние праздники

В Екатеринбурге в новогодние праздники полиция провела профилактические рейды "Комендантский патруль", в ходе которых отслеживала несовершеннолетних, гуляющих по городу после комендантского часа. В один из дней они наткнулись на 8-летнего мальчика, гуляющего после 23.00. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Мальчик шел по темноте, в метель с ледянкой в руках. Полицейским он рассказал, что катался на горке возле ТЦ вместе с мамой, но около 23.00 она решила пойти в магазин за продуктами. Вместо того, чтобы взять сына с собой, женщина отправила его домой одного.

"После того, как полицейские отыскали мать в торговом зале, она начала придумывать нелепые оправдания. В частности она заявила, что сын просто отстал и потерялся на улице. При этом она почему-то продолжала спокойно выбирать продукты и не спешила разыскивать мальчика", - рассказали в полиции.

Еще один инцидент произошел с 12-летним подростком, который около полуночи пытался поймать такси на остановке "Саввы Белых". Замерзающий мальчик попытался убедить полицейских, что с ним все в порядке и он собирается доехать до дома. При этом, ни телефона, ни наличных у него с собой не было.

"Когда юного путешественника доставили домой, выяснилось, что его семья уже состоит на учете. Мать призналась, что это не первый случай, когда сын приходит домой после 22.00, и поэтому сегодня она за него не волновалась, несмотря на то, что время уже за полночь", - сообщили в УМВД.

Еще четверых несовершеннолетних нашли в одном из ТЦ на Шварца. Двое 11-летних школьников признались, что отпросились у родителей погулять во дворе, но сбежали в торговый центр, где находится магазинчик с китайскими сладостями. Несмотря на то, что на часах уже было 22.30, никто из взрослых детей так и не хватился.

"Законные представители нарушителей комендантского часа были вызваны полицейскими на место. Они затруднились пояснить, почему их дети находятся вне дома в столь поздний час и пообещали провести с ними беседу. И хотя взрослые пытались переложить вину на непослушных мальчиков, сотрудники ПДН напомнили горе-родителям, что они сами несут ответственность за своих детей и обязаны постоянно контролировать их", - отметили в пресс-службе.

Всего с 3 по 9 января текущего года в дежурные части территориальных ОВД было доставлено 82 несовершеннолетних: 78 свердловчан, двух жителей субъектов РФ и двух граждан иностранных государств. 56 из них находились вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей. При этом, как отмечают сотрудники полиции, в большинстве таких случаев дети оставались одни из-за недостаточного внимания родителей или их безразличного отношения к собственным детям. В связи с этим, порядка 60 взрослых были привлечены к административной ответственности, 46 из них - по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Управление МВД России по Екатеринбургу напоминает подросткам, а также их законным представителям о недопустимости бесконтрольного нахождения детей в ночное время вне дома, а также в местах, опасных для их здоровья и психического развития. Проведение подобных профилактических рейдов будет продолжено.