Аэропорт Краснодара из-за снегопада приостановил обслуживание рейсов

Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 15.00 (с возможным продлением) из-за усиления ливневого снегопада.

Как сообщается в Telegram-канале авиагавани, все службы аэропорта усилены и ведут постоянную работу по расчистке снега и обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади.

10 января снегопад, принесенный циклоном "Фрэнсис", парализовал работу столичных авиаузлов. 11 января сообщалось, что на столицу России надвигается вторая волна ливневого снегопада, из-за чего работа московских аэропортов может быть вновь затруднена.