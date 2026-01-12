Прокуратуру попросили проверить подмосковный пруд Ларисы Долиной

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов написал заявление на Ларису Долину в природоохранную прокуратуру. Поводом стал загородный пруд певицы.

До этого Рыськов уже аналогичным образом жаловался на других звезд и их загородную недвижимость, которая, как считает бизнесмен, не всегда законным образом расширяется. Он уже писал заявления на Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву, Александра Гордона и других артистов.

Рыськов считает, что проверить надо искусственный пруд на 230 кв. метров рядом с участком Долиной, устроенный артисткой в защитной полосе одного из ручьев на севере Московской области, передает Telegram-канал "112". Бизнесмен просит проверить законность появления пруда, и в случае выявления нарушений ликвидировать водоем.