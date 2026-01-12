Белгородцев проверят на "попытки провокаций недовольства"

Жителей Белгородской области проверят на подстрекательство к "волне недовольства", поручение начать мониторинг дали министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой.

"Каждая сложная ситуация вызывает агрессию у наших врагов, [врагов] государства, которые есть и извне. Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинской, украинцев. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов", - цитирует РБК губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Информацию о попытках "поднять и сформировать социальное напряжение" будут передавать силовикам.

Гладков назвал ситуацию с обстрелами крайне тяжелой, потери энергетики "практически катастрофичными".

"Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами и еще приходят и еще пытаются людям... Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях", - заявил Гладков.