12 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп обсудит с правительством США возможную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп проведет 13 января совещание, на котором обсудит возможные меры в отношении Ирана, включая военные удары, кибератаки и новые санкции, сообщает The Wall Street Journal.

Как заявили источники издания, на встрече будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Они должны представить главе Белого дома варианты реагирования на беспорядки в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям в этой стране.

Ранее Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. На вопрос, пересек ли Тегеран красную линию, президент США ответил, что "они начинают это делать". Трамп отметил, что на этом фоне Штаты рассматривают варианты ответа, в том числе военный, пишетРИА Новости.

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана на фоне резкого падения курса национальной валюты и экономических проблем. Акции распространились на многие города страны. Власти отключили в Иране мобильный интернет и сотовую связь. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил США и Израиль в стимулировании протестной активности.

Американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил Тегерану, что США "придут на помощь", если "Иран начнет стрелять и убивать мирных демонстрантов".

Теги: трамп, иран, сша


