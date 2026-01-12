12 Января 2026
в россии
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: vologda-oblast.ru

В Югре в начале года имя Мухаммад перестало быть самым популярным у новорожденных

Самыми популярными именами для новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе в начале 2026 года стали Михаил для мальчиков и Анна для девочек. Об этом свидетельствуют данные портала ЗАГС, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что в 2025 году в Югре лидировало имя Мухаммад. В топ-5 мужских имен вошли Михаил, Лев, Александр, Роман и Дмитрий.

Среди женских имен помимо Анны также популярны Дарья, Арина, Василиса и Есения. При этом статистика фиксирует и редкие варианты: для девочек — Евангелина, Яра и Лилиана, для мальчиков — Рамис, Демид и Сергей.

Напомним, что по итогам всего 2025 года имя Мухаммад было дано 371 мальчику, что сделало его абсолютным лидером года, а самым частым женским именем тогда также стала Анна (213 случаев). Долголетним фаворитом — с 2021 года — было имя София, но в прошлом году оно уступило первенство Анне.

Теги: имя, новорожденный, загс


Мнения из сети