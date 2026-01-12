Гренландия будет в составе США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия будет американской, другой вариант его не устроит.

Как сообщалось, он уверен, что в противном случае ее возьмут под свой контроль Россия или Китай, поэтому Гренландии нужно быть в составе США. Будто бы это нужно самим гренландцам еще больше, чем Вашингтону.

"Так или иначе Гренландия будет наша", - сказал Трамп.

Как и предыдущие, это заявление встревожило Европу. На этой неделе министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отправится в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос Гренландии. Ранее СМИ писали, что открытое намерение Трампа забрать Гренландию повергло в шок премьер-министра Дании Метте Фредериксен и вызвало панику среди членов НАТО. До сих пор они считали, что есть какой-то способ удовлетворить аппетиты США, не нарушая суверенитета Дании. Однако становится все более понятно, что это невозможно. Трамп уже прямо заявляет, что никакая аренда острова или соглашение об ассоциации с США его не устроит - только включение в состав США.

"Это уже не просто слова американской администрации. Они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле", - сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, которая призывает готовиться к худшему.

Накануне спецпосланник Трампа по Гренландии губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны "оккупировала" Гренландию в обход норм ООН.

"США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН", - написал он.

Европейские политики опасаются, что захват Гренландии может стать концом НАТО. Об этом прямо заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который сказал, что в случае атаки США на Гренландию смысл существования НАТО исчезнет, а распад альянса станет неизбежным. Однако Трамп ясно дал понять, что последствия для НАТО его не интересуют.

Гренландия - самый большой остров мира, обладающий огромными запасами полезных ископаемых, включая десятки минералов, которые в США считают критически важными. Также остров - это контроль над Арктикой.