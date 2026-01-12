Спецпосланник президента США обвинил Данию в оккупации Гренландии

Спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания "оккупировала Гренландию".

"История имеет значение. Во время Второй мировой войны США защищали суверенитет Гренландии, когда Дания не могла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН. Речь должна идти о гостеприимстве, а не о враждебности", - написал Лэндри в соцсети X (заблокирована в РФ).

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Дания имеет право считать Гренландию своей территорией.

"Я люблю Данию, они были очень любезны со мной, я большой ее поклонник. Но тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда", - заявил Трамп.

Он добавил, что переговоров с Данией на счет покупки острова не ведется, США готовятся предпринять некие шаги в отношении датской заморской территории, при этом позиция Копенгагена учитываться не будет.