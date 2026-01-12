В Екатеринбурге осудили шестерых организаторов подпольных игр в покер

В Екатеринбурге вынесен приговор за организацию подпольных игр в покер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались шесть жителей уральской столицы. Как показало расследование, они оборудовали квартиру в Академическом районе для игры в покер с целью получения нелегального дохода.

Все это было сделано вне разрешенных игорных зон. Организаторы успели провести несколько игр, но в апреле 2024 года их накрыли силовики.

В итоге все шестеро признаны виновными в незаконной организации азартных игр. Академический районный суд Екатеринбурга назначил им наказание в виде условного лишения свободы от 1,5 до 3 лет со штрафом от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Также всем установлены испытательные сроки.