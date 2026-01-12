Россиянку оштрафовали за оскорбительное голосовое сообщение

Россиянку оштрафовали за оскорбление в голосовом сообщении, которое она отправила своей собеседнице.

В материалах дела говорится, что москвичка отправила оскорбительную "голосовуху" в Telegram. Получательница сообщения обратилась в прокуратуру. Надзорный орган счел, что есть признаки статьи "Оскорбление" КоАП.

Суд заслушал голосовое сообщение и также пришел к выводу, что речь идет об оскорблении. Ответчица признала вину и раскаялась в содеянном. Ей назначили штраф в 3 тыс. руб., передает РИА Новости.