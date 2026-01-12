Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за морозов

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге временно закроют из-за прогнозируемых морозов. Об этом сообщает администрация катка.

"Берем небольшую техническую паузу, чтобы привести все в порядок и подготовиться к новым встречам. Синоптики обещают морозы, а значит сейчас особенно важно позаботиться о льде, оборудовании и команде. Мы внимательно следим за погодой и обязательно сообщим, если в графике появятся изменения", - говорится в сообщении.

Каток не будет работать 13, 14 и 15 января. 12 января время работы - с 11.30 до 21.30.

Те, кто приобрел билеты на вышеуказанные даты, могут вернуть или обменять их с 16 января в кассе. Если приобретался электронный билет, его также можно вернуть или обменять, но уже онлайн - вся информация по возврату находится в письме с заказом на почте покупателя. Также можно обратиться к администратору катка @katok1905_admin.

Напомним, что на указанные даты зимние площадки, в том числе и каток, закрыл и парк Маяковского. Синоптики прогнозируют, что в первую рабочую неделю 2026-го в Свердловской области ожидается существенное похолодание вплоть до минус 30 градусов.