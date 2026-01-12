В Петербурге будут судить ректора частного вуза по делу о легализации незаконных мигрантов

Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ, ныне Северо-Западный университет) Александра Борзова будут судить по делу легализации незаконных мигрантов. Фигурантами дела также являются предприниматель и "уроженец государства Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство". По версии следствия, все вместе они организовали канал незаконной легализации миграции и отмывания доходов.

В полицейском главке Санкт-Петербурга и Ленинградской области утверждают, что обвиняемые искали иностранцев, желающих остаться в России.

"Для получения разрешительных документов им, по версии следствия, предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. По такой схеме в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемые легализовали 501 гражданина из государств дальнего и ближнего зарубежья", - сообщили в МВД.

По предварительным подсчетам, криминальный бизнес принес более 40 млн руб., их легализовали путем фиктивных сделок.

Фигуранты дела были задержаны еще в 2024 году, но потом их отпустили под домашний арест. Учебные визы иностранцев были аннулированы.