Сергей Кравчук сообщил, что в период зимних каникул более 4 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Хабаровска

В зимние каникулы дорожные службы работали в усиленном режиме, оперативно ликвидируя последствия выпавших осадков и проводя противогололедную обработку проезжей части, сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем телеграмм-канале.

За праздничные дни для предотвращения скользкости на дорогах краевого центра предприятиями было использовано 1370 тонн пескосоляной смеси и 17 тонн современного реагента. Особое внимание уделялось очистке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также подъемов и спусков.

Для выполнения этих задач ежесуточно на линию выходило не менее 60 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики и грейдеры. Работа, в том числе, не прекращалась в новогоднюю ночь и в рождественские праздники.

«Пока город отдыхал, дорожные службы работали в круглосуточном режиме, чтобы жители могли беспрепятственно и безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам. Мы задействовали все необходимые ресурсы: и человеческие, и технические. Применение более тысячи тонн противогололедных материалов позволило оперативно реагировать на температурные перепады. Я благодарю каждого сотрудника, кто в эти праздничные дни находился на посту и выполнял свою работу ради благополучия горожан», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В настоящее время работа по содержанию дорожной сети продолжается в штатном режиме. Администрация города ведет ежедневный мониторинг состояния дорог и дворовых территорий.