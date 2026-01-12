Бизнесмен Шишкарёв попал в полицию ОАЭ

Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарёв высказался по ситуации с заявлением гражданина Украины об угрозах и разговоре с полицейскими в ОАЭ.

В своём telegram-канале Шишкарёв отметил, что находится в Дубае в командировке. При въезде в ОАЭ он провёл беседу с сотрудником местной полиции. Темой стало заявление гражданина Украины Подгаецкого о якобы угрозах со стороны бизнесмена навредить здоровью Подгаецкого.

"Подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени. В связи с развернутой против меня кампанией по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов принял решение о подаче иска, содержание и суть которого обнародую после его регистрации", - написал Шишкарёв.

РБК уточняет, что Шишкарёв ранее якобы стал фигурантом расследования в Дубае, и в его отношении избиралась подписка о невыезде. Речь шла про заявление о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.