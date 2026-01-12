Работодатели смогут отправлять россиян к психиатру при наличии симптомов

С 1 марта 2026 года работодатели смогут отправлять работников с признаками психических расстройств на медосвидетельствование, соответствующий приказ издал Минздрав.

По мнению экспертов, такое нововведение "позволит работодателю более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья работника".

"По результатам обязательного психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работы вследствие психического расстройства", - цитирует РИА Новости доцента кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Марию Соловьеву.

Медицинское освидетельствование будет включать в себя осмотр и консультацию психиатра, сбор жалоб, психопатологическое обследование.