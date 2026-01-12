Германия предложила поставить на охрану северной Европы миссию "Арктический страж"

Германия предложила создать совместную миссию НАТО "Арктический страж". Она распространится на арктический регион, включая Гренландию.

Это нужно для урегулирования напряжённости с Вашингтоном по вопросу острова, приводит РИА Новости данные Bloomberg.

4 января Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружён "российскими и китайскими кораблями". Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия. Военные руководители европейских стран якобы разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии с размещением войск. Трамп же, возможно, поручил разработать план вторжения в Гренландию