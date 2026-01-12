Захват танкера Marinera стал сигналом Трампа Путину

Захват нефтяного танкера Marinera под российским флагом может быть расценен как символический сигнал Вашингтона Москве.

Этой акцией президент США Дональд Трамп намекает российскому лидеру Владимиру Путину на необходимость ускорить поиск решения в конфликте с Украиной. Источник The Telegraph, близкий к окружению Трампа, прокомментировал ситуацию. "Он (Трамп) использует метод кнута и пряника. И, похоже, запасы пряников у него подошли к концу", - отметил собеседник издания.

Ранее президент США ушел от ответа на вопрос о том, созванивался ли он с Путиным после того, как американские военные захватили танкер "Маринера", шедший под российским флагом.