Предстоящие новогодние каникулы составят 11 дней

По информации члена комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб, предстоящие новогодние каникулы составят 11 дней.

По ее словам, новый рекорд по продолжительности — 12 дней отдыха — может повториться только в 2032 году. Как пояснила парламентарий, производственный календарь на следующий год правительство формирует в конце текущего.

Она добавила, что длинные праздники пришлись по душе большинству россиян, особенно семьям с детьми, так как они совпадают со школьными каникулами и отпусками родителей.