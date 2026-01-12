Умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова

В Казахстане в возрасте 112 лет умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова.

В последние дни жизни женщина была в гостях у детей в городе Уральске, где ее и похоронили. Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье, большую часть жизни провела в Оренбуржье, несколько лет назад переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки.

Россиянка воспитала пятерых детей, у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце 2025 года в Ярославской области умерла рекордсменка России по продолжительности жизни – 114-летняя Клавдия Михайловна Гадючкина. Она не дожила несколько дней до своего 115-летия.