Россия может заместить венесуэльскую нефть в КНР

Нефтекомпании России могут нарастить поставки независимым НПЗ в Китае, которые могут столкнуться с перебоями в закупках нефти из Венесуэлы.

На это указали аналитики Kpler и Argus. Блокада венесуэльского экспорта и аресты танкеров американскими властями практически остановили отгрузки в Китай.

Участники рынка ожидают, что поставки венесуэльской нефти в КНР снизятся после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января и заявлений президента США Дональда Трампа об управлении Венесуэлой. Эксперты отмечают, что первые серьезные проблемы с обеспечением нефтью китайских НПЗ могут возникнуть в марте 2026 года, вызвав снижение производства или начало досрочных ремонтов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, правительство США приступило к реализации венесуэльской сырой нефти на глобальном рынке. Эта деятельность осуществляется "в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников". Для проведения торговых операций и обеспечения их финансовой поддержки Вашингтон привлек ведущих мировых товарных трейдеров и ключевые банки.