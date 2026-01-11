Бывший гендиректор "Уралкалия" без вести пропал на Кипре

Бывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. Поиски ведет полиция провинции Лимасол.

По данным полиции, на которые ссылается ТАСС, Баумгертнер пропал без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле. Там же опубликованы фото и описание бизнесмена. Всех, кто располагает какой-либо информацией на этот счет, просят связаться с любым полицейским участком или позвонить на горячую линию.

Как информирует кипрская пресса, к поискам предпринимателя привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, выделены вертолет и беспилотники. Полиция оцепила район деревни Писсури, расположенной на гористом побережье на примерно равном удалении от Лимасола и Пафоса. Это произошло после того, как был отслежен последний сигнал мобильного телефона Баумгертнера.

"Российское посольство в курсе происходящего и держит ситуацию с поисками российского гражданина на контроле", - сообщили в дипломатическом представительстве РФ в Никосии.