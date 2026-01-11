Росавиация предупредила о возможном коллапсе в аэропортах Москвы из-за второй волны снегопада

На столицу России надвигается вторая волна ливневого снегопада, из-за чего работа московских аэропортов может быть затруднена. Прохождение фронта ожидается грядущей ночью, осадки начнутся с 21.00 и будут продолжаться до утра.

"Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями. Безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб", - говорится в сообщении представителя Росавиации Артема Кореняко.

Задержки рейсов в аэропортах Москвы обычно тянут за собой сбои в расписании большинства крупных аэропортов. Пассажирам рекомендуют следить за информацией с помощью онлайн-табло:

Также Кореняко посоветовал рассмотреть альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения; оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж – снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой багажа.

Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, все аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

При ухудшении метеоусловий Главный центр Единой системы ОрВД примет корректирующие меры по упорядочению потоков воздушного движения.

Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад.

Накануне снегопад, принесенный циклоном "Фрэнсис", парализовал работу столичных авиаузлов. Перевозчикам все еще не вполне удалось восстановить расписание.