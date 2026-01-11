23 россиянина госпитализированы после кораблекрушения в Таиланде

После утреннего кораблекрушения в Таиланде госпитализированы 23 россиянина.

"По предварительной информации, на борту катера находилось 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. От полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения. 23 гражданина РФ с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь", - сказал ТАСС генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов.

Напомним, сегодня утром скоростной катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1 около острова Ко Кай недалеко от Пхукета. 52 туриста и три члена экипажа оказались в воде, поскольку удар разнес переднюю часть судна, из-за чего оно утонуло.

В результате крушения погибла девушка из России. За жизнь 18-летней россиянки боролись местные врачи, однако спасти ее не удалось. Всего пострадали 12 человек, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии