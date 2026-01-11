Пассажиры Utair, прилетевшие в Дубай из Москвы, третий день ждут багаж

Пассажиры рейса Москва - Дубай авиакомпании Utair третий день ждут багаж - часть чемоданов пропала в процессе транспортировки. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, перед вылетом авиакомпания приняла решение заменить самолет из-за неисправности. В результате полет состоялся на самолете меньшей вместимости, части пассажиров пришлось остаться в Москве.

По прилёту выяснилось — около 40 чемоданов утеряны, в том числе вещи блогера Влада Кобякова. Ребята из его компании получили только три чемодана из семи, сообщает Mash. Сотрудники дубайского аэропорта приняли только 15 заявлений на утерю, что делать остальным пассажирам — не уточнили. Без таких бумаг получить своё невозможно.

Люди долго ждали багаж на ленте — оказалось, что его ещё даже не загрузили в контейнер в Москве. Со слов блогера, ему пришлось покупать сезонную одежду и бесконечно мотаться в дубайский аэропорт на поиски чемоданов. Во Внуково заверили — грузы отправили в Дубай, но пассажиры своих вещей пока не увидели. Многие уверены, что так и не получат багаж до конца отдыха.