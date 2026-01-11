При крушении катера в Таиланде погибла 18-летняя россиянка

Девушка из России погибла в результате крушения катера недалеко от Пхукета сегодня утром.

За жизнь 18-летней россиянки боролись местные врачи, однако спасти ее не удалось. Всего пострадали 12 человек, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает Mash.

Напомним, сегодня утром скоростной катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1 около острова Ко Кай недалеко от Пхукета. 52 туриста и три члена экипажа оказались в воде, поскольку удар разнес переднюю часть судна, из-за чего оно утонуло.