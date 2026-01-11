Трасса М-5 "Урал" перекрыта для фур и автобусов в Челябинской области из-за снегопада

На трассе М-5 "Урал" из-за снегопада ограничено движение. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, для движения ограничен участок от Чебаркуля до границы с Башкирией. В этой части трассы Москва - Челябинск снегопад привел к скользкости, снежному накату и скоплению рыхлого снега на проезжей части.

По данным ГАИ, ограничения распространяются на водителей пассажирских автобусов, фур и маршрутных такси, однако и остальных участников дорожного движения призывают отказаться от дальних поездок, а тех, кто уже в дороге - переждать непогоду на стоянках.

Ограничения будут действовать до 14.00.

Наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим работы для контроля обстановки.