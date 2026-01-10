В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в столб

Серьезное ДТП с пассажирским автобусом №45 произошло в Екатеринбурге, на пересечении улиц Крауля и Заводская.

Предварительно известно, что водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, из-за этого автобус свернул с дороги и врезался в опору уличного освещения. Об этом Накануне.RU сообщили очевидцы.

Из-за происшествия пострадали пассажиры транспортного средства: у одной из пострадавших перелом, у некоторых пассажиров ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы.

Предположительно, у водителя автобуса во время движения мог случиться инсульт.