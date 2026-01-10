В маршрут включат города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и др., передает РИА Новости .

"Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца", - заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Легендарный туристический маршрут "Золотое кольцо" России увеличат на 49 населенных пунктов, в него впервые включат города и села Нижегородской и Тверской областей.



